2022 MLB Draft Day 1 Tracker and Open Thread

The 2022 MLB Draft will get underway tonight at 7 p.m. ET. The Atlanta Braves hold the 20th pick overall and will make four selections on Day 1 of the draft. We will be updating this thread as each pick is announces do be sure to follow along and join the conversation in the comments below.

First Round

1. Baltimore Orioles: Jackson Holliday, SS, Stillwater HS

2. Arizona Diamondbacks: Druw Jones, OF, Wesleyan HS

3. Texas Rangers: Kumar Rocker, RHP

4. Pittsburgh Pirates: Termarr Johnson, SS, Mays HS

5. Washington Nationals: Elijah Green, OF, IMG Academy

6. Miami Marlins: Jacob Berry, 3B, LSU

7. Chicago Cubs: Cade Horton, RHP, Oklahoma

8. Minnesota Twins

9. Kansas City Royals

10. Colorado Rockies

11. New York Mets (Compensation for unsigned 2021 pick Kumar Rocker)

12. Detroit Tigers

13. Los Angeles Angels

14. New York Mets

15. San Diego Padres

16. Cleveland Guardians

17. Philadelphia Phillies

18. Cincinnati Reds

19. Oakland Athletics

20. Atlanta Braves

21. Seattle Mariners

22. St. Louis Cardinals

23. Toronto Blue Jays

24. Boston Red Sox

25. New York Yankees

26. Chicago White Sox

27. Milwaukee Brewers

28. Houston Astros

29. Tampa Bay Rays

30. San Francisco Giants

Compensation Picks

31. Colorado Rockies (Compensation for Trevor Story)

32. Cincinnati Reds (Compensation for Nick Castellanos)

Competitive Balance Round A

33. Baltimore Orioles

34. Arizona Diamondbacks

35. Atlanta Braves (Acquired from Royals)

36. Pittsburgh Pirates

37. Cleveland Guardians

38. Colorado Rockies

39. San Diego Padres

Second Round

40. Los Angeles Dodgers (Pick drops 10 spots for exceeding competitive balance tax)

41. Boston Red Sox (Compensation for unsigned second-round pick Jud Fabian)

42. Baltimore Orioles

43. Arizona Diamondbacks

44. Pittsburgh Pirates

45. Washington Nationals

46. Miami Marlins

47. Chicago Cubs

48. Minnesota Twins

49. Kansas City Royals

50. Colorado Rockies

51. Detroit Tigers

52. New York Mets

53. San Diego Padres

54. Cleveland Guardians

55. Cincinnati Reds

56. Oakland Athletics

57. Atlanta Braves

58. Seattle Mariners

59. St. Louis Cardinals

60. Toronto Blue Jays

61. New York Yankees

62. Chicago White Sox

63. Milwaukee Brewers

64. Houston Astros

65. Tampa Bay Rays

66. San Francisco Giants

Competitive Balance Round B

67. Baltimore Orioles (Acquired from Marlins)

68. Minnesota Twins

69. Oakland Athletics

70. Tampa Bay Rays

71. Tampa Bay Rays (Acquired from Tigers)

72. Milwaukee Brewers

73. Cincinnati Reds

74. Seattle Mariners

Compensation Picks

75. New York Mets (Compensation for Noah Syndergaard)

76. Atlanta Braves (Compensation for Freddie Freeman)

77. Toronto Blue Jays (Compensation for Marcus Semien)

78. Toronto Blue Jays (Compensation for Robbie Ray)

79. Boston Red Sox (Compensation for Eduardo Rodriguez)

80. Houston Astros (Compensation for Carlos Correa)