2022 MLB Draft Day 3 Tracker and Open Thread

The 2022 MLB Draft will wrap up on Tuesday with rounds 11-20 getting underway at 2 p.m. ET. We will be updating this article as each pick is announced so be sure to follow along and join the conversation in the comments below.

11th Round

317. Baltimore Orioles: Zack Showalter, RHP, Wesley Chapel HS

318. Arizona Diamondbacks: Spencer Giesting, LHP, UNC-Charlotte

319. Texas Rangers: Kohl Drake, LHP, Walters State CC

320. Pittsburgh Pirates: Dominic Perachi Jr., LHP, Salve Regina University

321. Washington Nationals: Luke Young, RHP, Midland College

322. Miami Marlins: Alex Williams, RHP, Stanford

323. Chicago Cubs: Branden Noriega, LHP, No School

324. Minnesota Twins: Andrew Cossetti, C, Saint Joseph’s

325. Kansas City Royals: David Sandlin, RHP, Oklahoma

326. Colorado Rockies: Carson Skipper, LHP, Auburn

327. Detroit Tigers: Joe Miller, LHP, UPenn

328. Los Angeles Angels: Caden Dana, RHP, Don Bosco Prep HS

329. New York Mets: Rhylan Thomas, OF, USC

330. San Diego Padres: Isaiah Lowe, RHP, Combine Academy

331. Cleveland Guardians: Magnus Ellerts, RHP, Florida SouthWestern State College

332. Philadelphia Phillies: Emaarion Boyd, OF, South Panola HS

333. Cincinnati Reds: Ben Brutti, RHP, South Kingston HS

334. Oakland Athletics: Christian Oppor, LHP, Columbus HS

335. Atlanta Braves: Ian Mejia, RHP, New Mexico State

336. Seattle Mariners: Marcelo Perez, RHP, TCU

337. St. Louis Cardinals: Nathan Church, OF, UC-Irvine

338. Toronto Blue Jays: Pat Gallagher, RHP, UConn

339. Boston Red Sox: Marques Johnson, RHP, Long Beach State

340. New York Yankees: Ryan Harvey, RHP, UC-Santa Barbara

341. Chicago White Sox: Jacob Burke, OF, Mia

12th Round

13th Round

14th Round

15th Round

16th Round

17th Round

18th Round

19th Round

20th Round

