Ronald Acuña Jr, Venezuela set to take on Dominican Republic

The World Baseball Classic is in full swing and Ronald Acuña Jr. will be taking the field for Venezuela Saturday night when they take on the Dominican Republic in Pool D action in Miami. Acuña will hit second and play center field for Venezuela. The Dominican Republic is rolling out a star-studded lineup featuring Julio Rodriguez, Juan Soto and Manny Machado.

Ya hay lineup de Venezuela



1. José Altuve 2B

2. Ronald Acuña CF

3. Luis Arráez 1B

4. Salvador Pérez C

5. Gleyber Torres DH

6. Andrés Giménez SS

7. Anthony Santander RF

8. Eugenio Suárez 3B

9. David Peralta LF



Martín Pérez P. — Daniel Álvarez-Montes (@DanielAlvarezEE) March 11, 2023

Fuente: Lineup de República Dominicana esta noche contra Venezuela



1-Rodriguez CF

2-Soto LF

3-Machado 3B

4-Hernández RF

5-Devers DH

6-Franco 2B

7-Peña SS

8-Candelario 1B

9-Sánchez C



Sandy Alcántara P



— Enrique Rojas/ESPN (@Enrique_Rojas1) March 11, 2023

Game Info: Dominican Republic vs. Venezuela

Date/Time: Saturday, March 11, 7 p.m. ET

Location: loanDepot Park, Miami, Florida

TV: FS1

Team USA will also take the field Saturday night against Great Britain in a Pool C matchup from Chase Field in Phoenix. Adam Wainwright will get the start against Vance Worley.

Game Info: Great Britain vs. United States

Date/Time: Saturday, March 11, 9 p.m. ET

Location: Chase Field, Phoenix, Arizona

TV: FOX